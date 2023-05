Ciclismo, Mark Cavendish annuncia il ritiro in lacrime

SportFair

“Il momento giusto per dirlo, ho vissuto un sogno“. A Coccaglio (Brescia), durante il secondo giorno di riposo del Giro d’Italia, nell’albergo dell’Astana, Mark Cavendish ha indetto una conferenza stampa per annunciare il suo ritiro dal ciclismo.

Lo ha fatto fra le lacrime, circondato dalla sua famiglia: la moglie Peta Todd e i 4 figli, Delilah, Casper, Frey e l’ultima arrivata Astrid. “Mi sto godendo ogni chilometro del Giro, era il momento giusto per fare questo annuncio. Ho vissuto un sogno, il ciclismo è stato la mia vita per più di 25 anni e anche in futuro non mi vedo troppo lontano da questo sport“, ha dichiarato.