Chi è Gemma Pinto? La nuova fidanzata di Marquez, ex di un altro pilota

Se in pista accelera mostrando sempre il suo stile di guida aggressivo, nella vita sentimentale sceglie le marce basse. Prima una foto di due mani intrecciate, senza tag e senza alcun viso, poi il primo scatto insieme. Adesso è ufficiale: Marc Marquez ha una nuova fidanzata, il suo nome è Gemma Pinto.

I rumor

In molti avevano pensato che la ragazza misteriosa fosse Maria Pedraza, attrice di “La casa di carta” ed “Elite”, con la quale Marquez è stato pizzicato diverse volte, ma i due sono soltanto molto amici. I follower più attenti erano riusciti a svelare l’identità della ragazza già da qualche tempo.

Confrontando manicure e gioielli della foto in cui i due si tengono per mano, infatti, avevano notato la somiglianza con altre foto nel profilo della ragazza. Sia Marc che Gemma, indossano inoltre un braccialetto rosso in tessuto. La prova definitiva è arrivata direttamente dal profilo del pilota con una foto postata insieme al 26° compleanno di lei a Marrakech.

Chi è Gemma Pinto?

Gemma Pinto è una modella e influencer molto seguita sui social: il suo profilo Instagram vanta oltre 70.000 follower destinati a salire ora che la relazione con Marc Marquez è uscita allo scoperto. La ragazza ha da poco compiuto 26 anni, è laureata in Comunicazione, Marketing e Pubblicità. Attualmente lavora come Brand e PR Manager per un’azienda di cosmetici. In passato ha avuto una relazione con un altro pilota: Axel Pons.