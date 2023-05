Chi è Aleyna Kalaycioglu? Il nuovo flirt di Zaniolo è una ‘Survivor’ | FOTO

SportFair

Stagione fra luci e ombre quella di Nicolò Zaniolo in Turchia. L’ex Roma, oggi calciatore del Galatasaray, ha brillato nella prima parte dell’annata, salvo poi calare di rendimento nella seconda. Fuori dal campo resta sempre al centro dell’azione sul campo del gossip. L’ultimo flirt lo vedrebbe affiancato alla bella Aleyna Kalaycioglu.

Chi è Aleyna Kalaycioglu?

La ragazza è molto nota in Turchia e il suo profilo Instagram vanta circa mezzo milione di follower. Aleyna è una showgirl, influencer e cantante famosa per la partecipazione a “Survivor”. Zaniolo e Aleyna sono stati paparazzati insieme di recente, un indizio di una possibile frequentazione in corso. Sembra invece concluso il flirt fra l’ex Roma e l’attrice turca Burcu Ozberk.