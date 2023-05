Champions League, mercoledì Milan-Inter: dove vedere il deby d’Europa in tv, anche in chiaro

SportFair

Si fa sempre più calda l’atmosfera della UEFA Champions League che scende in campo su Prime Video con la semi-finale più attesa di sempre: Milan vs Inter. Le due milanesi sono determinate a portare a casa la vittoria in questa infuocata gara d’andata e avvicinarsi così all’ultimo atto della maggiore competizione europea che si giocherà il prossimo 10 giugno a Istanbul.

Una sfida da non perdere, in programma mercoledì 10 maggio live su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00 (disponibile anche in chiaro sul canale TV8 di Sky). In diretta da San Siro ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e Diego Milito. Ma non è finita qui. Nel pre-partita targato Prime Video, si aggiunge un’ulteriore postazione a bordocampo dove insieme a Marco Cattaneo ci saranno due ospiti d’eccezione: la stella del Milan Andriy Shevchenko e uno dei protagonisti del Triplete dell’Inter Samuel Eto’o. La UEFA Champions League su Prime Video è inclusa nell’abbonamento Prime. I membri Prime in Italia possono godere di risparmio, convenienza, intrattenimento e sport dal vivo, il tutto in un’unica iscrizione a soli 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno.

Il pre-partita di Prime Video sarà disponibile sia su Prime Video che sul canale in chiaro TV8 di Sky dalle 19:30 in diretta da San Siro. Nello studio a bordocampo ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e Diego Milito. Anche la telecronaca e il post partita di Prime Video saranno trasmessi in chiaro su TV8.

La telecronaca di Milan – Inter è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Ad animare l’highlights show con i gol di tutti i match dalle 23:30 Marco Cattaneo, Gianfranco Zola e Luca Toni.

Gli highlights della partita, compresa la semifinale del martedì sera, saranno disponibili on demand su Prime Video a partire dalle 23:00 di mercoledì 10.

Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo.

Match e show post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.