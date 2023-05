La cena ‘disgustosa’ di Haaland scatena la reazione sui social | FOTO

SportFair

Haaland continua a confermarsi uno degli attaccanti più forti in circolazione, l’attaccante norvegese trascina il Manchester City in Premier e Champions League. L’ex Dortmund scatena le reazioni anche fuori dal campo. “Ripugnanti”, “Orribile”, “Sembrano feci”. Sono alcuni dei commenti sui social dopo una foto condivisa sui social e diventata virale, di un suo “disgustoso” pasto cucinato in casa.

“E’ incredibilmente buono”, il commento dell’attaccante in vista della semifinale di ritorno di Champions contro il Real Madrid. La foto conferma le ultime voci secondo cui l’attaccante 22enne, come ha scritto il ‘Sun’ e ora anche ‘Marca’, “mangia come un orso” consumando sei pasti al giorno per un totale di circa 6.000 calorie al giorno.

Haaland predilige il cibo cinese e “le pizze con kebab”. Ma anche il pesce spada, il branzino, l’orata e le verdure fresche fanno parte del suo menu quotidiano.

“Voi magari non mangiate queste cose, però io mi preoccupo del mio corpo. La gente dice che la carne fa male, ma quale? La carne che compri da McDonald’s? O quella della mucca locale che mangia l’erba di qui? Io mangio il cuore e il fegato…”, il commento di Haaland.