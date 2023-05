Cecilia Sopena, l’attrice porno con la passione per il ciclismo | FOTO

SportFair

In Spagna tutti pazzi per Cecilia Sopeña, atleta amatoriale, col sogno di diventare ciclista professionista, che ha dovuto accantonare i suoi desideri per una serie di motivi, senza però abbandonare la sua grande passione, passando per l’insegnamento e, poi, la creazione di contenuti per adulti.

La 36enne di Murcia non è diventata una ciclista professionista di successo perchè era una giovane madre e a causa di un incdente che ‘ha costretta a cambiare progetti. Diventata insegnante di matematica in un liceo della sua città, adesso Cecilia è una “creatrice di contenuti” e “un’attrice porno autogestita”.

Cecilia vanta 540.000 follower su YouTube, 875.000 su tik tok e 156.000 su Istagram e dallo scorso agosto ha un profilo anche su Onlyfans.



Ai microfoni di EFE Cecilia si è raccontata in occasione della sua partecipazione al Titan Desert.

“È il mio primo Titan, ma corro dal 2008 e sono stata in squadre come Primaflor, ho ricoperto posizioni nei primi dieci rally nazionali, ho fatto pista… Sono un’appassionata di ciclismo, da sempre. Mi dissero che non concentrandomi su una disciplina non sarei arrivata da nessuna parte, e poi la mia carriera si è interrotta perché ero una giovane mamma, a 22 anni non potevo andare alle corse perché non avevo una baby sitter, mi sono dedicata a essere madre. Poi ho avuto un incidente e mi sono dedicata allo studio e al lavoro di insegnante“, ha raccontato Cecilia.

Successivamente è iniziato il lavoro sui social network: “ho iniziato nel 2020. Dato che a Cartagena non ho molte persone con cui condividere il mio hobby, a poco a poco ho iniziato a diversificare i miei contenuti. Ho realizzato 5.000 video in 3 anni. Ho investito molto in attrezzature, faccio tutto da sola, gestisco i social network, monto i video, li carico tutti. L’investimento è stato ottimo per realizzare quel tipo di video che si vedono su YouTube. OnlyFans fa già riferimento ad altri contenuti, è un’altra piattaforma. Una volta raggiunti i 200.000 iscritti su YouTube, mi sentivo già forte e fiduciosa in quello che stavo facendo, molto animata e a mio agio, e ho detto: “mi libererò completamente”. Dato che su YouTube c’è una certa censura nei video se mostri un po’, beh, non monetizzi, e ho detto, andrò su Onlyfans, che non avrò haters lì né mi impediranno di fare video redditizi. Sarebbe stata, infatti, una piattaforma in cui mi sarei sentita più a mio agio. E mi sono svincolato”, ha proseguito.

“Non faccio del male a nessuno, amo quello che faccio, le persone che sono con me si divertono e ci divertiamo tutti. Mi sento una donna libera ed emancipata perché faccio quello che voglio, so che non sto facendo del male a nessuno, e anche con le mie risorse. Posso considerarmi un’attrice porno, ma non lavoro per nessuno. Non pubblico nulla, condivido semplicemente quello che faccio in privato. Ci sono state fughe di notizie illegali e sono tutte denunciate“, ha concluso.