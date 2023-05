Plusvalenze, c’è una nuova data: ecco quando si deciderà il caso Juve

SportFair

In casa Juventus continuano a tenere banco anche le questioni fuori dal campo, è appena iniziata una giornata molto importante per il futuro del club bianconero. E’ il giorno della seconda udienza del processo civile che vede coinvolto il club bianconero e 12 ex dirigenti e amministratori tra cui Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici.

Nella seconda udienza di oggi è stata definita la nuova data nella quale si deciderà del futuro del club bianconero.

La nuova data

Dall’udienza di oggi è arrivata una notizia importante: la Corte Federale d’Appello della FIGC ha programmato la nuova udienza per valutare la sanzione del club bianconero: la nuova data è quella del 22 maggio.

Tra 12 giorni, dunque, la Juve conoscerà il suo futuro.