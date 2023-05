Canelo Alvarez si conferma campione dei supermedi, battuto Ryder

SportFair

Canelo Álvarez in festa! Il pugile messicano aggiunge un’altra vittoria, questa volta in casa. Dopo quasi 12 anni senza salire sul ring in Messico, suo paese natale, il pugile di Jalisco ha sconfitto John Ryder (32-6-0, 18 KO) con decisione unanime nella sua grande rimonta e ha mantenuto il suo titolo indiscusso dei supermedi in un combattimento in cui non era la sua versione migliore. Canelo ha prevalso a colpi isolati , punendo il corpo del britannico, che ha dato il massimo sul ring e ha lasciato un ottimo feeling. Dopo la vittoria, ha chiesto a Dmitry Bivol (21-0-0, 11 KO) come suo prossimo avversario.

Non è stata la migliore battaglia di Canelo, ma ha vinto senza troppe difficoltà. Il messicano è diventato veloce con il centro del ring e ha iniziato a collegare le mani più chiare. sono arrivate Le prime mani di quello di Jalisco sul corpo di Ryder, che ha tenuto una guardia chiusa. Canelo ha dettato il ritmo della partita e nel terzo turno ha causato all’inglese un’emorragia nasale con la mano destra.

Il messicano ha continuato a punire Ryder, che aveva la faccia coperta di sangue. Nonostante i colpi, l’inglese ha contnuato a rialzarsi. Con un altro destro, Canelo ha mandato Ryder al tappeto, che ci ha messo un po’, ma si è rialzato. Il messicano ha continuato a mostrare la sua superiorità e l’inglese la sua determinazione. Le mani del messicano sono arrivate decise e precise. Dal settimo round, Ryder è uscito più fiducioso, e nel round successivo è andato di nuovo a terra. L’arbitro non ha contato il knockdown. Canelo ha continuato ad arrivare senza problemi per collegare i suoi colpi.

Canelo non ha ottenuto la vittoria prima che suonasse la campanella. Ha prevalso con decisione unanime (120-107, 118-119, 118-119) in un confronto in cui ha dominato con colpi isolati ma precisi e vigorosi. Non è stata la versione migliore del messicano, ma ha conquistato la vittoria e ha mantenuto le sue cinture di campione indiscusso dei supermedi a casa, davanti ai suoi fan.