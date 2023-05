Bahrain Victorious, la perla del Tour de France: presentati nuovo kit e bici | FOTO

SportFair

Il Team Bahrain Victorious è lieto di svelare il suo nuovo design pearl-inspired in vista del Tour de France. Il design rende omaggio alla ricca storia delle perle del Bahrain. Conosciuta come la “Perla del Golfo“, il Bahrain ha un grande patrimonio radicato nella fiorente industria delle perle che si è sviluppata nella regione.

L’industria delle perle è stata per secoli la spina dorsale dell’economia del Bahrein, rendendolo un prospero centro commerciale. Il design del team, ispirato alle perle, presente sulle bici Merida, sul kit Alé, sui caschi Rudy Project e sulle borracce Elite, cattura la naturale bellezza ed eleganza di queste preziose gemme, con accenti verde acqua che simboleggiano le acque del Golfo Persico e sottili dettagli dorati che rappresentano il bagliore scintillante di perle.

Il nuovo design è stato svelato per la prima volta durante il lancio della nuova brand identity della The Oil and Gas Holding company (nogaholding) – Bapco Energies. Il nuovo logo, che occupa un posto centrale sulla maglia, segna un nuovo capitolo per Bapco Energies attraverso la loro dedizione a guidare la transizione verso un futuro energetico più luminoso, più sostenibile e sicuro per il Bahrain.

Il Team Bahrain Victorious presenterà il suo design ispirato alle perle al prossimo Tour de France, che si svolgerà dal 1 al 23 luglio.