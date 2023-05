Bagnaia-Vinales, ancora scintille: il botta e risposta dopo l’incidente

SportFair

Non si placano le polemiche dopo il brutto incidente tra Bagnaia e Vinales durante l’ultimo appuntamento del campionato di MotoGP. La reazione dello spagnolo è stata furiosa, i due piloti sono entrati in contatto fisico dopo l’episodio. Le polemiche sono continuate dopo la gara.

“Si è trattato chiaramente di un incidente di gara, una circostanza sfortunata, che probabilmente avremmo potuto evitare. Lui mi ha passato un po’ largo, io ero sulla mia traiettoria. Ho cambiato direzione in un punto in cui l’avrei cambiata in ogni caso, ma anche lui ha mantenuto la traiettoria giusta. Ci siamo incrociati, è stata anche una botta abbastanza violenta. Non mi è piaciuta molto la reazione dopo la caduta, ma sono l’adrenalina e la tensione che possono giocare brutti scherzi. Lo spavento tende a rendere aggressivi”, le parole di Bagnaia.

Poi la risposta di Vinales: “sia io che Francesco siamo piloti rispettosi del fair play e non siamo soliti entrare in contatto. Questo aiuta ad arrivare a un chiarimento. Però in queste gare dobbiamo calmarci tutti perché altrimenti nessuno arriva alla fine della stagione. Per il momento non c’è stata alcuna decisione da parte della direzione gara, si tratta di un incidente di gara”.