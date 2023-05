Apoteosi al ‘Maradona’: la grande festa per la vittoria dello scudetto | FOTO

SportFair

E’ stata una giornata storica al ‘Maradona’, continua senza sosta la festa scudetto del Napoli. La squadra di Luciano Spalletti è scesa in campo nella sfida del campionato di Serie A, 1-0 il risultato con un gol su calcio di rigore di Osimhen e in precedenza anche un penalty sbagliato sempre dall’attaccante.

Al fischio finale si è scatenata la festa dei tifosi sugli spalti e dei calciatori in campo. De Laurentiis scatenato: “la Champions League? Ci riproveremo l’anno prossimo”. Il pubblico di casa si scatena con le canzoni di Clementino.

“Provo una grande gioia per la felicità che abbiamo donato alla gente di Napoli. Saper di aver contribuito a tutto questo è una grande soddisfazione”, le parole dell’allenatore Spalletti. “Il futuro? Non ci sono problemi con De Laurentiis, la società ha una opzione che hanno esercitato e mi hanno avvertito. Di questo li ringrazio. Ci sarà il tempo per parlare di tutto”.

Parla anche l’uomo del match Osimhen: “ho parlato con Zielinski e dopo aver sbagliato il primo rigore volevo rimediare. È una bella sensazione averlo segnato. La mascherina con lo scudetto? Rimarrà per sempre, ci sono anche i colori del mio Paese la Nigeria. Forza Napoli sempre”.