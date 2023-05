Anne Hathaway incontra Daniel Ricciardo al Met Gala, il VIDEO virale

SportFair

E’ andato in scena oggi il Met Gala, il famoso evento organizzato da Vogue dal 1948, tenutosi al Metropolitan Museum of Art di New York nella notte.

I personaggi che hanno partecipato all’evento hanno reso omaggio a Karl Lagerfeld, incantando tutti i presenti ed il mondo intero. Acclamatissima e apprezzatissima Anne Hathaway che ha avuto anche un incontro ravvicinato con un pilota di Formula 1.

Daniel Ricciardo, tra i presenti all’evento, è rimasto folgorato dalla bellezza dell’attrice che lo ha poi salutato, rivelandogli di essere una fan della Formula 1.

Sim, Anne Hathaway e Daniel Ricciardo no #MetGala pic.twitter.com/GXJl1UtzSQ — Blog Fórmula 1 🏁 | Fan Page (@blog_formula1) May 2, 2023

daniel ricciardo incantato ad ammirare la dea anne hathaway lo capisco perfettamente pic.twitter.com/vNriVZvjAd — michela🐭 (@mighe) May 2, 2023