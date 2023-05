Cosa è successo tra Alcaraz e Sabalenka a Madrid: il caso delle… torte

SportFair

Si avvicinano sempre di più le finali del torneo di Madrid e l’attesa è sempre più alta: Alcaraz dovrà vedersela contro Struff, in campo femminile Swiatek contro Sabalenka. Nel frattempo è scoppiato il caso delle… torte. Lo spagnolo è un idolo a Madrid e la spinta dei tifosi potrà fare la differenza nell’ultimo atto del torneo.

Proprio tra Alcaraz e Sabalenko c’è stato un motivo di discussione. I due tennisti hanno in comune la passione per il tennis, ma non solo: entrambi festeggiano il compleanno nella stessa data, il 5 maggio.

Gli organizzatori del torneo hanno preparatro due torte per festeggiare il compleanno di entrambi e il gesto ha scatenato motivi di discussione. Il motivo? La torta dello spagnolo è stata consegnata al termine della semifinale contro Coric, quella della bielorussa al termine di un allenamento. La differenza è evidente, quella dello spagnolo è molto più grande. La foto ha fatto il giro del web.

Bianca Andreescu ha commentato con un netto “non mi sembra giusto”, mentre Vika Azarenka “differenza di trattamento sbalorditiva, non poteva esserci aggettivo più accurato sulla differenza di trattamento”.