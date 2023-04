Zaniolo, l’esultanza speciale dopo il gol con il Galatasaray | VIDEO

SportFair

Il Galatasaray continua la marcia verso la vittoria del campionato turco, Icardi e compagni sono stati protagonista di una prestazione da stropicciarsi gli occhi nell’ultimo turno. Grande spettacolo nella sfida della 27ª giornata, il risultato di 6-0 contro il Kayserispor lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro.

La partita è indirizzata già nel primo tempo con la tripletta strepitosa di Mauro Icardi, in gol anche Rashica. Nella ripresa marcatura di Akturkoglu, infine è Zaniolo a chiudere definitivamente i conti. Il calciatore ex Roma si è subito ambientato nel nuovo campionato ed è sempre più un valore aggiunto.

L’esultanza di Zaniolo

Entrato in campo al 65′, Zaniolo ha messo a segno un bellissimo gol con un mancino dal limite dall’area che si è insaccato all’incrocio. Dopo la prodezza, l’attaccante si è diretto in tribuna dove era seduta sua madre Francesca Costa. I due si sono abbracciati per festeggiare un gol molto importante dal punto di vista umano.

“Quello che dai è un’emozione costante…non ti ringrazierò mai abbastanza…fenomeno del mio cuore”, ha scritto Francesca Costa. Poi la replica di Zaniolo: “ti voglio bene”.

Zaniolo Galatasaray’da çok mutlu, işte attığı gol sonrası annesine satılıyor..🙏💖🏆🧿pic.twitter.com/6ybnWNIImI — Rasim Zaimoğlu (@rasimzaimoglu) April 14, 2023