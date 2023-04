Terza alla maratona barando, Zakrzewski squalificata: “nessuna interferenza con chi avevo davanti”

SportFair

Joasia Zakrzewski, maratoneta 47enne, è finita nella bufera per essere arrivata terza alla GB ultra Manchester-Liverpool, dopo aver viaggiato in auto per 2,4 miglia.

LA top runner britannica che ha utilizzato un’auto per guidare parte di una 50 miglia ultra ha rotto il silenzio dopo essere stata squalificata.

Zakrzewski è stata monitorato tramite dati di mappatura GPX coprendo un miglio della gara in appena un minuto e 40 secondi. La maratoneta è stata scoperta quando i dati di tracciamento hanno mostrato che aveva raggiunto una velocità “superumana” di 35 mph – molto più veloce del campione olimpico Usain Bolt al suo apice.

La 47enne ha parlato proprio in questi giorni di quanto accaduto, sostenendo che le sue azioni “non erano dannose” e che ha commesso un “errore enorme“.

Zakrzewski era arrivata dall’Australia la notte prima della gara e ha detto di essersi persa sul percorso intorno a metà gara. E’ stato allora che la sua gamba ha iniziato ad accusare qualche problema, procurandole dolore per il quale è stata costretta a zoppicare. All’improvisso ha visto un amico.

Il racconto di Zakrzewski

Il racconto di Zakrzewski alla BBC: “quando sono arrivato al posto di blocco ho detto loro che stavo uscendo e che ero stato in macchina, e loro hanno detto ‘vi odierete se vi fermate’. Ho accettato di andare avanti in modo non competitivo. Mi sono assicurato di non sorpassare il corridore davanti quando l’ho vista perché non volevo interferire con la sua corsa“, ha affermato.

Dopo essersi aggiudicata il terzo posto con un tempo di sette ore e 25 minuti, Zakrzewski ha poi posato per le foto con la sua medaglia.

“Ho commesso un grosso errore accettando il trofeo e avrei dovuto restituirlo. Ero stanca, con il jet lag e mi sentivo male. Alzo le mani, avrei dovuto restituirlo e non farmi fare le foto, ma non mi sentivo bene, ero assente e non pensavo chiaramente“, ha aggiunto.

Il direttore della gara GB Ultras Wayne Drinkwater ha dichiarato di aver ricevuto informazioni dopo l’ultramaratona che un corridore aveva ottenuto un “vantaggio competitivo antisportivo durante una sezione dell’evento“.

Ha detto: “il problema è stato esaminato e, dopo aver esaminato i dati del nostro sistema di tracciamento della gara, i dati GPX, le dichiarazioni fornite dal nostro team dell’evento, da altri concorrenti e dalla stessa partecipante, possiamo confermare che un corridore è stato ora squalificato da l’evento che ha preso il trasporto del veicolo durante una parte del percorso“.

Ha aggiunto che un rapporto sulla squalifica è stato presentato alla Trail Running Association, che fornisce la licenza per l’evento ed è un membro associato di UK Athletics.

Il terzo posto in gara, che era il 7 aprile, è stato ora assegnato a Mel Sykes con la quale Zakrzewski si è scusata: “sono un idiota e voglio scusarmi con Mel. Non è stato malizioso, è stato un errore di comunicazione. Non barerei mai di proposito e non voglio trovare scuse. Mel non ha ottenuto la gloria al traguardo e mi dispiace davvero che non l’abbia ottenuta“.