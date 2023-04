Mirra Andreeva, a 15 anni distrugge le avversarie: a Madrid sogna in grande

SportFair

Mirra Andreeva, è questo uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi giorni nel mondo del tennis. La russa 15enne, che spegnerà 16 candeline tra due giorni, sta disputando un ottimo torneo a Madrid, sconfiggendo avversarie ben più esperte di lei.

Mirra ieri ha stupito tutti diventando la terza giocatrice più giovane della storia a vincere un match in un evento di questa categoria, facendolo anche contro una Finalista del Grande Slam, Leylah Fernandez. La fiaba di Andreeva non si è fermata qui. Appena 24 ore dopo, la quindicenne ha eliminato al secondo turno la brasiliana Beatriz Haddad Maia, 13esima favorita, 7-6(6) e 6-3 in 2h18. Con quella di oggi, Andreeva è la settima nella storia che, con meno di 16 anni, ha battuto finora una top-20 in questo secolo. La numero tre juniores e 194esima nel ranking WTA sogna a Madrid.

“Sono estremamente felice, non avevo aspettative e non mi aspettavo di poter battere Leylah e Bea. Sono due giocatori che mi piace guardare, quindi sono molto felice di poterli vincere”, ha commentato timidamente Andreeva. “Volevo davvero giocare il mio primo WTA 1.000. Madrid è una delle città più belle, quindi la volevo davvero. Sono sorpreso di essere al terzo turno, ma tutti mi avevano detto che il livello era quasi uguale al mio, che la grande differenza era la parte mentale. Ero pronto a battere chiunque“, ha aggiunto.

L’unica giocatrice nella storia ad aver vinto due W60 o più prima dei 16 anni è già tra le migliori. “Vedremo fino a che punto arriverò, dipende dalla partita e da cosa succede in campo. Nessuno sa. Mi piacerebbe giocare contro Kasatkina. Il suo gioco è diverso da molti altri“. Andreeva sfiderà al terzo turno la polacca Magda Linette, 17esima testa di serie, che giovedì ha battuto la ceca Vondrousova e sembra preparata a qualsiasi sfida: “non è che sono più calma, è che ho sempre fame. Sono felice di far sembrare che non sono nervosa, ma dentro di me… Tutti i punti sono importanti e c’è pressione“.

Giocando su quella che a suo dire è la sua superficie preferita, Mirra è provvisoriamente 164esima al mondo, e sta già pensando di poter disputare quello che è il suo torneo preferito. “Mi piace molto il Roland Garros. L’anno scorso ho giocato junior, e quest’anno potrò avere la possibilità di giocare il precedente, quindi rimarrò con quel torneo“, ha commentato.