World Cup, Settrosa dominante: Spagna ko, azzurre matematicamente alle finali

Un superlativo Setterosa schianta le campionesse d’Europa, nonchè vicecampionesse olimpiche, nella seconda giornata della World Cup di Rotterdam. Le azzurre si qualificano matematicamente per le finali di Long Beach (23-25 giungo), e ora giocheranno ad Atene il secondo turno per stabilire le prime quattro posizioni.

Si ripete anche quasi nel punteggio (12-9) il risultato dell’ultimo precedente il 28 agosto scorso proprio nel girone eliminatorio di Spalato. Agli Europei vinsero proprio le spagnole mentre l’Italia fu terza. Ottimo l’attacco con quaterna di Marletta e nove giocatrici di movimento a segno. Solo qualche sbavatura con l’uomo in più (4/14) ma stavolta la difesa è compatta difende quattro inferiorità su sei più il rigore parato da Banchelli alla fuoriclasse Bea Ortiz. Giovedì alle 20.30 sui chiude la prima fase contro le campionesse olimpiche degli Usa.

La formula

Due gironi da quattro squadre. Nell’altro girone (A) ci sono Olanda, Grecia, Ungheria e Australia. Le prime due di ciascun gruppo si qualificheranno per le finali del 23-25 giugno (Long Beach, California), ma disputeranno ugualmente la seconda fase del 19-21 aprile (ad Atene) per definire i piazzamenti. Nella stessa sede greca, attraverso un altro girone delle terze e quarte, verranno consegnati altri due pass. Gli ultimi due verranno fuori dal torneo di seconda divisione in programma dall’1 al 7 maggio (a Berlino).