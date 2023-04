Wanda Nara in versione bollente sui social: “pensando a cosa cucinare stasera”

SportFair

Wanda Nara sta vivendo un momento sereno e soddisfacente della sua vita privata e della sua carriera professionale. La showgirl argentina, che sembra aver ritrovato la pace a livello sentimentale, riprendendo a gonfie vele la sua relazione col marito Mauro Icardi, è seguitissima in tv in Argentina.

Wanda Nara è infatti presentatrice di Masterchef Argentina e sta riscuotendo un enorme successo.

Da qualche tempo, però, ha un po’ ‘trascurato’ i fan sui social, condividendo maggiormente immagini e video lavorativi, tra apparizioni in tv e i suoi brand di intimo e make up.

Ieri sera, però, la showgirl argentina è tornata alla carica, più sexy che mai!

Il post di Wanda Nara

“Sto pensando a cosa cucinare stasera..“, ha scritto l’argentina a corredo di una foto che di cibo e cucina non aveva proprio nulla. La moglie e agente di Mauro Icardi si è mostrata sensualissima, in un body in pelle nera, mostrando con fierezza il suo decolletè.