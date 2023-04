Icardi e Wanda Nara, la foto erotica infiamma il web

SportFair

Mauro Icardi e Wanda Nara continuano a far parlare. Questa volta, però, la coppia non è finita sotto i riflettori per una presunta crisi o qualche tradimento. A far chiacchierare è una foto erotica condivisa sui social pochi giorni fa dal calciatore del Galatasaray.

L’immagine condivisa da Icardi lascia poco all’immaginazione. Il calciatore del Galatasaray appare in primo piano disteso su un tavolo, senza maglia, mostran tutti i suoi tatuaggi e anche parte delle sue natiche sporge sopra i pantaloni. Le sue mani, intrecciate , cingono le braccia di sua moglie.

Da parte sua, anche Wanda Nara appare senza maglietta appoggiata sul corpo di Icardi. Con le mani sulle spalle in atteggiamento affettuoso, appoggia il petto sull’ombelico dell’atleta. I suoi capelli sciolti e il tatuaggio di un aeroplano in vista, il bianco e nero della fotografia predomina nella scena.

“Non è colpa mia se mi piaci; È colpa tua se hai tutto ciò che amo“, ha scritto l’argentino insieme all’immagine. Un messaggio al quale Wanda ha poi risposto: “Cosa avrò? Mi manchi”.