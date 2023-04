Vittorie di Juve e Fiorentina, la Roma ko: serata da brividi delle italiane in Europa

SportFair

E’ comunque positivo il bilancio delle squadre italiane tra Europa e Conference League, sono scese in campo tre squadre: vittorie di Juventus e Fiorentina, sconfitta della Roma. Allegri gioca con coraggio e si affida al tridente formato da Chiesa, Milik e Di Maria, più Cuadrado e Kostic sugli esterni, lo Sporting risponde con Chermiti e Trincao. Il primo tempo è equilibrato, il primo tiro è di Milik. Le due squadre controllano, poi il problema a Szczesny e la sostituzione.

La Juventus prova ad alzare il ritmo e la partita si sblocca al 74′: cross dalla destra di Di Maria, colpo di testa di Vlahovic e Gatti non sbaglia in ribattuta. Nel finale miracolo di Perin, finisce con un preziosissimo 1-0 e bianconeri più vicini alla qualificazione in semifinale di Europa League.

In Conference League goleada della Fiorentina contro il Lech, 1-4 il risultato finale. Per la squadra di Vincenzo Italiano in gol Cabral, Nico Gonzalez, Bonaventura e Ikone.

Feyenoord-Roma

Il Feyenoord si schiera con Idrissi e Gimenez, la Roma risponde con Pellegrini e Dybala alle spalle di Abraham. Al 24′ si registra il problema muscolare di Dybala, al suo posto dentro El Shaarawy. Al 42′ l’occasione più grande per la Roma: l’arbitro fischia un calcio di rigore per un fallo di mano, dal dischetto si presenta Pellegrini ma il tiro si stampa sul palo.

Al 53′ il Feyenoord passa: è Wieffer a portare in vantaggio gli olandesi su assist di Idrissi. Al 63′ grandissima occasione per la Roma, colpo di testa di Ibanez, salva sulla linea Idrissi e il pallone si stampa sulla traversa. Pochi minuti prima l’infortunio alla spalla di Abraham. Finisce 1-0, sconfitta senza senso della Roma, in grado comunque di ribaltare il risultato al ritorno.