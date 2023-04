Real-Partizan, botte da orbi in Eurolega: risultato e squalifiche dopo la rissa

SportFair

Davvero incredibile quanto accaduto ieri sera nella sfida di Eurolega tra Real Madrid e Partizan. I giocatori spagnoli e serbi hanno dato vita ad una rissa mai vista prima. Botte da orbi in campo tra i cestisti che si sono improvvisati wrestler, lasciando il mondo intero senza parole.

La partita è stata sospesa all’1:40 e, per ora, la vittoria è dei serbi, che si portano sul 2-0, ma le conseguenze di quanto accaduto devono essere ancora rese note, col giudice che si esprimerà prima possibile sulle squalifiche.

Sono 21 in totale gli squalificati dopo la rissa, ma si attende di conoscere le sanzioni che spettano ai singoli e alle squadre.

A riportare le conseguenze peggiori ieri è stato Dantè Exum, che ha lasciato il palazzetto in stampelle dopo essere stato attaccato alle spalle da Guerschon Yabusele, che lo ha lanciato in aria con una presa da wrestling e lo ha scaraventato a terra. Il medico del Partizan ha esaminato per la prima volta Exum nel palazzetto.

“Il tendine del secondo dito si è rotto. È un infortunio grave. Dovrà andare a Belgrado con le stampelle per fare lì le radiografie “, ha detto il medico al Telegraf. “Non ho mai visto niente di simile in vita mia. È stato terrificante. Il modo in cui Yabusele lo ha catturato, con una chiave di judo, è il carcere o la sospensione a vita. Avrei potuto danneggiargli il midollo spinale o la testa e porre fine alla sua carriera“, ha aggiunto a Mozzart .

Intanto i giocatori del Partizan sono stati accolti a Belgrado come degli eroi e si lavora adesso per far tornare la calma tra squadre e tifoserie in vista della trasferta del Real in Serbia.

💥💥💥 ¡¡La pelea del año, esto ha pasado en el Real Madrid-Partizan de #Euroliga!! 🫲 Palazo de Llull a Punter… y después se lio gordísima pic.twitter.com/Uw4P4S3JMD — MARCA (@marca) April 27, 2023