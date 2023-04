Vettel e i progressi di Aston Martin: “non importa cosa sta succedendo, contento per Alonso”

SportFair

La stagione 2023 di Fernando Alonso è iniziata nel miglior modo possibile. Il pilota spagnolo, che preso il posto di Sebastian Vettel in Aston Martin, ha conquistato tre splendidi podi, con tre terzi posti consecutivi nei primi tre GP dell’anno.

Un risultato splendido per Aston Martin, dopo due anni duri. Sebastian Vettel non si pente di nessuna delle sue decisioni dopo aver annunciato il ritiro dalla Formula 1 lo scorso anno. Dopo l’addio del tedesco Alonso ha colto subito l’occasione al volo, decidendo di sposare il progetto Aston Martin convinto di una scommessa sicura.

E’ bastato un inverno per dare ragione ad Alonso, anche se la stagione è ancora lunghissima. E anche Sebastian Vettel è convinto che il futuro dell’Aston Martin potrà essere splendido.

Le parole di Vettel

“Adesso hanno più talento interno rispetto agli anni scorsi, sì, e ne sono consapevole“, ha dichiarato in occasione dell’anniversario di Bio Bienen Apfel. “Sto bene nella mia nuova situazione e mi sto godendo questa tappa“, ha aggiunto.

“Conosco molto bene la squadra degli ultimi anni. Penso che sarebbe andata meglio della scorsa stagione, perché l’anno scorso è stato piuttosto brutto, quindi era previsto. Certo, non sai mai cosa fanno gli altri, ma sarebbe andata meglio. Non importa cosa sta succedendo ora“, ha aggiunto riferendosi alla sua decisione e, dunque, confermando di non essersi affatto pentito nonostante i risultati dell’Aston Martin.

“Sono contento anche per lui, penso che in realtà ci siano stati tanti anni in cui non aveva una buona macchina, e sì , ora sta vivendo quella seconda primavera o una luna di miele. Il tutto in una stagione appena iniziata“, ha concluso parlando infine di Alonso.