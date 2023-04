Valentino Rossi, Monza è amara: la BMW out dopo un’ora di gara

SportFair

Delusione per Valentino Rossi nella prima gara del GT World Challenge Europe 2023. L’ex pilota della MotoGP è sceso in pista domenica pomeriggio tra le curve dell’Autodromo di Monza e il risultato non è stato all’altezza.

Dopo appena un’ora di gara, la BMW #46 del team WRT ha abbandonato la gara a causa di una foratura durante il turno di guida di Augusto Farfus, a causa dei detriti lasciati in pista da altre vetture.

Valentino Rossi è stato molto sfortunato e nel complesso il rendimento è stato positivo. Le prospettive in vista dei prossimi appuntamenti sono comunque interessanti.

“All’inizio andava tutto bene, riuscivo a tenere il passo dei piloti di testa, ma poi ho commesso un errore, sono andato largo ed è entrato l’antistallo. Ho perso circa 15 secondi, poi abbiamo avuto una foratura con Augusto. Una grande sfortuna” ha commentato Valentino Rossi.