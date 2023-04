“Sembrava una bomba”, Udogie si schianta con l’auto contro un bar

SportFair

Destiny Iyenoma Udogie è considerato uno dei migliori prospetti del calcio italiano, le ultime ore sono state di grande paura per il calciatore dell’Udinese a causa di un brutto incidente. Il Tottenham ha già chiuso l’accordo per la prossima stagione, sborsando una cifra vicina ai 20 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di uno dei migliori prospetti in cirolazione. Il 20enne è rimasto in prestito in Italia per completare la stagione con la maglia dei bianconeri.

Udogie è un terzino sinistro, in grado di giocare sia in difesa che a centrocampo. Si tratta di un calciatore di spinta, bravo anche nelle metà campo avversaria. E’ arrivato in Italia grazie al Verona, poi il salto di qualità all’Udinese. Nato in Italia, è nel giro delle nazionali italiane.

Il grave incidente

Nella notte tra mercoledì e giovedì è stato vittima di un grave incidente. Il calciatore si è schiantato contro i tavolini di un bar nel centro di Udine, dopo aver perso il controllo della sua auto. Udogie avrebbe causato danni per migliaia di euro, l’ipotesi è di 3000 euro.

“Sembrava scoppiata una bomba. Sono andati distrutte 12 sedie, tre tavolini, due ombrelloni, cinque porta piante grandi e una decina di piante. Uno degli ombrelloni è finito addirittura sotto una vettura in sosta, pure quella colpita dal mezzo fuori controllo”, avrebbe dichiarato la titolare del bar.