Compatta e solida, l’Inter brilla in Champions League: Benfica ko

E’ iniziato lo spettacolo dei quarti di finale di Champions League. Ad aprire le danze, per l’Italia, è stata l’Inter di Inzaghi. I nerazzurri hanno disputato un’ottima partita oggi in casa del Benfica, risollevandosi da un periodo non troppo soddisfacente con due sconfitte consecutive in Serie A e un pareggio in Coppa Italia contro la Juventus e un pareggio con la Salernitana in campionato. Barella ha sbloccato il match al 51′ e Lukaku ha chiuso i giochi segnando dal dischetto all’82’. I padroni di casa nulla hanno potuto contro questa buona Inter, con un piede in semifinale di Champions.

Vittoria anche per il Manchester City: la squadra di Guardiola ha avuto la meglio sul Bayern, vinendo nell’andata dei quarti di finale di Champions 3-0. Rodri ha sbloccato il match al 27′, Silva ha segnato la rete del raddoppio al 70′, mentre Haaland ha chiuso la partita con una rete al 76′.