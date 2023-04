Incredibile a Marrakech, torneo ATP interrotto: manca… la terra!

SportFair

Davvero surreale quanto accaduto ieri al torneo ATP di Marrakech! Quasi tutte le partite in programma per la giornata di ieri sono state sospese: dopo ore di ritardo per cercare di trovare una soluzione al problema, l’organizzazione non ha potuto far altro che annulare la maggior parte degli incontri. ù

Il motivo? La mancanza di terra battuta sui campi che ospitano il torneo, soprattutto sul Centrale,

Sono stati alcuni giocatori che avrebbero dovuto giocare su quel campo a segnalare il problema ed il loro disagio per le condizioni del campo agli organizzatori, sostenendo che avrebbero potuto mettere in pericolo il proprio fisico.