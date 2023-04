Leclerc pungente, il team radio contro Sainz in Australia | VIDEO

SportFair

Le qualifiche del GP d’Australia di Formula 1 non sorridono alla Ferrari. Carlos Sainz ha chiuso al quinto posto, mentre Charles Leclerc non è riuscito a far meglio del settimo tempo a seguito del quale non è mancata qualche polemica interna.

Il monegasco della Ferrari non ha nascosto il suo disappunto in particolar modo nei confronti di una gestione sbagliata in pista, puntando il dito contro il suo compagno di squadra.

Una volta terminate le qualifiche Leclerc si è sfogato al Team Radio, attaccando Sainz con un pizzico di ironia.

Il team radio di Leclerc

“Una Q3 di m***a, senza giri di preparazione. La pioggia non è arrivata. Un grande ringraziamento a Carlos per la scia, ho preso un po’ di velocità ed è sempre bello“, ha affermato il monegasco della Ferrari.

Leclerc remercie Sainz pour l’aspiration donnée après le virage 4 ! pic.twitter.com/0mmHsqWeOZ — NoPain NoClaim (@NoPainNoClaim) April 1, 2023