Svitolina durissima, la tennista ucraina sbotta contro i rivali russi e bielorussi

SportFair

Non termina la tensione tra giocatori russi, bielorurssi e ucraini nel circuito internazioanle di tennis. Sabalenka ha di recente dichiarato di non aver mai affrontato così tanto odio negli spogliatoi.

La polacca Swiatek ha dichiarato in passato che a suo avviso il tennis “avrebbe potuto fare un po’ meglio nel dimostrare che i tennisti sono contro la guerra”.

In questo contesto, la scorsa settimana, la WTA ha incontrato diversi tennisti ucraini. Tra i presenti c’era Elina Svitolina, tornata in campo dopo essere diventata mamma. Con lei anche Lesya Tsurenko, che si è rifiutata di giocare con Sabalenka a Indian Wells.

Svitolina, come rivela il portale BTU, è stata una delle protagoniste più dure durante l’incontro. In esso, senza andare oltre, ha evidenziato alcuni comportamenti specifici da parte dei giocatori russi all’interno del circuito. “Dopo mesi di omicidi, stupri e rapimenti di ucraini, Anastasia Gasanova giustifica le azioni dell’esercito su Instagram. Va bene che la WTA lo ignori? Se i giocatori russi e bielorussi sostengono l’aggressione militare, vogliono che la nostra famiglia, i nostri amici e noi siamo morti“, ha affermato, come riportato dai suddetti media. “È sia paura che un grande vuoto. La WTA avrebbe dovuto fare di più, molto di più, su tante questioni. Ora è troppo tardi. Ci sono stati molti comunicati stampa, molte interviste. È stato inutile” , ha aggiunto questa settimana a L’Équipe .