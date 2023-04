Lukaku graziato, niente squalifica: potrà giocare con la Juve in Coppa Italia

SportFair

Lukaku potrà scendere in campo nel match di ritorno di semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. A deciderlo è stata la Figc, con Gravina che è voluto intervenire, graziando il calciatore nerazzurro “in via eccezionale e straordinaria” nonostante il ricorso respinto all’Inter.

“Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale, può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena. In caso di preclusione, la grazia non può essere concessa se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva”, si legge nella nmota.

“E’ emerso in maniera inequivocabile dalla relazione della Procura Federale che il suddetto calciatore è stato fatto oggetto, in più occasioni, di gravi, ripetute e deprecabili manifestazioni di odio e discriminazione razziale tali da poter giustificare comportamenti formalmente non regolamentari e come tali valutati dal direttore di gara. Ritenuto che il principio della lotta ad ogni forma di razzismo costituisce uno dei principi fondanti dell’ordinamento sportivo, nella sua dimensione internazionale e nazionale“. Sembra che la Federazione abbia deciso di revocare la seconda ammonizione a Lukaku, che così potrà scendere in campo.