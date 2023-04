Bagnaia pigliatutto ad Austin: Pecco vince la Sprint Race

SportFair

Spettacolo e colpi di scena ad Austin. La Sprint Race del GP delle Americhe non ha deluso le aspettative. Anche senza il dominatore assoluto della gara texana, Marc Marquez, ad Austin i piloti si sono divertiti e hanno divertito.

Partenza difficile per Luca Marini, andato lungo all aprima curva: il pilota del Team Mooney VR46 è finito nelle retrovie ed è stato costretto alla rimonta dopo una splendida qualifica.

Non sono mancate le cadute: Quartararo è finito sulla ghiaia a 6 giri dal termine della gara e poco dopo anche Alex Marquez è uscito, ponendo fine alla sua gara.

Pecco Bagnaia è stato dominatore assoluto della Sprint Race di oggi: il ducatista ha battagliato solo ad inizio gara con Rins, ma ha poi preso il largo, impedendo allo spagnolo di mettergli i bastoni tra le ruote e andando verso una splendida vittoria.

Dopo la pole position di questo pomeriggio Bagnaia si è preso anche la Sprint Race, lasciandosi alle spalle Rins e Joge Martin. Quarto tempo per Espargaro, seguito da Binder e Bezzecchi, settimo invece Luca Marini. Quartararo, dopo la caduta, non è riuscito a far meglio del 19° posto.

Le parole dei top-3

Bagnaia: “è stata una gara sprint perfetta rispetto all’Argentina, sono partito bene, ho cercato di spingere e creare il mio passo. Condizioni complicate per via del calore ma sono molto contento, possiamo concentrarci per domani, sarà difficile ma sono molto contento“.

Rins: “una gara incredibile, ho perso tantissimo al secondo giro e poi mi sono trovato a lottare con Aleix tentando di superarlo ma non era semplice, alla fine ho trovato il mio ritmo ed era abbastanza buono, sono contento di questa gara. Questo è per mio figlio e per mia moglie e per chi ha avuto fiducia in me in questi anni“.

Martin: “ho dato il 100%, non riuscito a respirare, non avevo più aria nei polmoni, è stato difficile mantenere il ritmo. ho cercato di chiudere gli spazi, saepevo che Alex era lì, ho usato la mia esperienza, spero che domani andrà meglio perchè oggi ho sofferto, ci sarà bisogno di una bella cena questa sera per ritrovare le energie per domani” .