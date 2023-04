Spettatori da urlo per Hurkacz-Sinner: Melissa Satta con Bolt, c’è anche Izabel Goulart

E’ iniziata una nuova giornata di sfide al Rolex Masters 1000 di Monte-Carlo. I tennisti si sfidano in campo per gli ottavi di finale del torneo monegasco e ad aprire le danze c’è un italiano.

Jannik Sinner sta sfidando l’amico polacco Hurkacz e in tribuna non mancano le star. Il torneo di Monte-Carlo è un torneo prestigioso e tantissimi vip amano essere presenti.

Durante la sfida tra Hurkacz e Snner hanno fatto il loro ingresso allo stadio diversi vip: in tribuna c’è Martin Garrix, con Izabel Goulart, ma anche Melissa Satta, fidanzata di Matteo Berrettini, con Usain Bolt al suo fianco.

Usain Bolt – also the fastest man on the planet to retrieve a tennis ball 😁⚡️@usainbolt #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/QXBYSr9Qv2

