Lo speaker del Napoli in lacrime: i gesti di Diletta Leotta e Maggio | VIDEO

E’ una giornata comunque storica in casa Napoli. La squadra di Luciano Spalletti è in campo per per la 32ª giornata del campionato di Serie A e potrebbe festeggiare già oggi la vittoria del terzo scudetto della sua storia. Il primo assist è arrivato dall’Inter, la squadra di Simone Inzaghi si è imposta contro la Lazio con il risultato di 3-1. Il Napoli deve vincere contro la Salernitana per assicurarsi la vittoria del titolo.

Il primo tempo si è concluso a reti inviolate e la squadra di Luciano Spalletti non è riuscita a sfondare il muro della compagine di Paulo Sousa.

Emozioni prima del match. Lo speaker del Napoli Decibel Bellini è scoppiato a piangere dopo l’annuncio delle formazioni ufficiali. Diletta Leotta lo prende per mano, Christian Maggio lo abbraccia. Subito grandi emozioni allo stadio ‘Maradona’.