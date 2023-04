Caos nel sollevamento pesi, donne costrette ad indossare il reggiseno: atlete in rivolta

SportFair

Caos nel mondo del sollevamento pesi femminile! Una modifica al regolamento ha creato scompiglio negli ultimi giorni: le donne saranno costrette ad indossare un reggiseno quando si pesano prima delle competizioni, ma la novità non piace a molte.

Un regolamento che è stato già messo in pratica durante gli Europei di Yerevan (Armenia) e che ha generato un acceso dibattito tra atleti, allenatori e Commissione Atleti IWF.

Secondo il portale Inside The Games , la pesista belga Nina Sterckx è stata una delle più critiche nei confronti dell’uso dei reggiseni quando si pesava dopo la modifica della regola 6.4 del regolamento.

L’atleta ha spiegato che ai Mondiali in Colombia, con l’uso del reggiseno avrebbe dovuto perdere ulteriori 200 grammi: “ai Mondiali in Colombia riuscivo a pesarmi senza reggiseno e ora agli Europei mi hanno detto che non potevo. Sono due test che danno il via alle Olimpiadi di Parigi. Non è giusto, le regole devono cambiare. O ci pesiamo senza reggiseno o, se dobbiamo indossarlo, lasciamo che lo usino anche gli uomini”, ha affermato.

Opinione che viene assecondata dalla britannica Zoe Smith, che mantiene la stessa posizione di Sterckx. “Questo è un altro esempio di disuguaglianza di genere nello sport. Siamo svantaggiati rispetto a loro perché dobbiamo indossare il doppio della biancheria intima al peso. Quando stavo per pesarmi, se lo sarebbero tolto e mi hanno detto che non potevano. Le regole non sono coerenti e vogliamo che siano chiarite“, ha affermato.