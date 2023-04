Sinner-Alcaraz, il bel gesto dello spagnolo dopo la sconfitta | VIDEO

SportFair

Il torneo di tennis a Miami ha regalato uno spettacolo incredibile, in particolar modo la sfida tra Alcaraz e Sinner è stata da brividi. Si sono affrontati due fuoriclasse assoluti, la partita di semifinale ha regalato colpi di altissimo livello.

Dopo l’equilibrio nel primo set e la vittoria dello spagnolo al tie-break, l’italiano è salito in cattedra ed è riuscito a staccare il pass per l’ultimo atto. In finale dovrà vedersela contro Medvedev.

Alcaraz si è dimostrato un tennista di grandissimo talento, in più non è passato inosservato un gesto dopo la sconfitta. Poco dopo la stretta di mano finale, lo spagnolo ha rivolto un messaggio a Sinner: “go for it man, I’ll cheer for you”, “vinci il torneo, io faccio il tifo per te”.