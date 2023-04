Serie A, la nuova inchiesta: arrivano subito le penalizzazioni!

SportFair

Lo scandalo nel calcio italiano è destinato a portare conseguenze già dalla stagione in corso del campionato di Serie A, in particolar modo due squadre rischiano sanzioni in grado di cambiare la classifica del massimo torneo italiano. E’ infatti andata in scena la perquisizione della Guardia di Finanza nelle sedi di tre club del campionato di Serie A: Roma, Lazio e Salernitana. Il riferimento è alla compravendita di alcuni calciatori tra il 2017 e il 2021.

Per la Roma gli indagati sono 9 e tra questi ci sono anche Dan e Ryan Friedkin e l’ex James Pallotta, oltre a Gandini, Fienga e Baldissoni. Gli indagati in casa Lazio sono Lotito e i dirigenti Fabiani e Tare. I club, attraverso comunicati ufficiali, hanno confermato massima collaborazione ma la situazione potrebbe portare comunque conseguenze. I reati contestati sono emissioni di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazioni fraudolente con uso di fatture per operazioni inesistenti e false comunicazioni sociali per la Lazio. Ai giallorossi sono contestate false comunicazioni sociali e dichiarazioni fraudolente mediante falsa fatturazione.

Plusvalenze e nuova inchiesta, le possibili penalizzazioni

Sono due le squadre a rischio penalizzazione nella stagione in corso, più una con qualche riserva. La situazione più delicata è ovviamente quella della Juventus. Il club bianconero è stato punito con 15 punti già scontati in stagione e si avvicina la sentenza sul ricorso presentato dai bianconeri al Collegio di Garanzia del Coni. La dirigenza bianconera continua la ricerca ad un vizio di forma per annullare il processo e ricevere i 15 punti, le prime indiscrezioni non sembrano favorevoli ai bianconeri.

Poi sarà il turno della manovra stipendi, quella considerata più delicata per il club bianconero. La Juventus rischia un’altra stangata, tra 30 e i 40 punti di penalizzazione con il serio rischio di retrocessione in Serie B. La dirigenza valuta anche il patteggiamento, un’eventualità da studiare solo dopo la sentenza del Consiglio di Garanzia del Coni.

L’altra squadra a rischio penalizzazione nella stagione in corso è la Lazio. Secondo le ultime notizie l’inchiesta sulle trattative tra Salernitana e Lazio è già in una fase avanzata, rispetto a quello della Procura di Roma sui giallorossi. La prima dovrebbe essere un’inchiesta autonoma, partita già prima della chiusura dell’indagine Prisma. La Procura di Tivoli è già vicina alla chiusura delle indagini e gli atti saranno subito trasmessi al Procuratore Chiné in tempi brevissimi. Poi potrebbero arrivare i deferimenti e le sanzioni rischiano di essere scontate nella stagione in corso.

La Lazio è in piena zona Champions League e considerando il principio dell’afflittività potrebbe essere punita con penalizzazione in grado di estromettere il club dalla zona Europa. Diversa la situazione in casa Salernitana. Il club ha cambiato proprietà e potrebbe cavarsela con un’ammenda o al massimo qualche punto, in grado comunque di garantire la salvezza.

Le sanzioni dalla prossima stagione

Un’altra decisione (discutibile) è stata quella di posticipare alla prossima stagione l’inchiesta sui rapporti di partnership sospetta tra Juventus e le altre squadre di Serie A. Tra queste rientrano anche le operazioni con la Roma, protagoniste delle perquisizioni delle ultime ore. I giallorossi rischiano una penalizzazione, ma dalla prossima stagione.

Le altre squadre a rischio penalizzazione per il prossimo campionato sono ancora Juventus, poi Udinese, Atalanta, Sampdoria, Cagliari, Sassuolo, Bologna e proprio Roma.