Scudetto Napoli, le nuove combinazioni per la festa nel turno infrasettimanale

E’ solo rimandata la vittoria dello scudetto del Napoli. Il trionfo non è ancora matematico, la squadra di Luciano Spalletti non è andata oltre al pareggio nel match della 32 ª giornata del campionato di Serie A contro la Salernitana. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1 e la squadra di Luciano Spalletti non è stata in grado di sfruttare il passo falso della Lazio contro l’Inter.

La gara del ‘Maradona’ si è conclusa in pareggio. La sfida si sblocca nel secondo tempo con un gol su palla inattiva di Olivera, poi il pareggio nel finale di Dia.

Napoli, le combinazioni scudetto

La Serie A non si ferma ed è già alta l’attesa per il turno infrasettimanale. Secondo match point per il Napoli, in grado di conquistare matematicamente lo scudetto. Gli azzurri saranno impegnati nella trasferta contro l’Udinese e saranno campioni d’Italia se vincono o se pareggiano contro i bianconeri e la Juventus non vince una fra le prossime partite contro Bologna e Lecce.

Il Napoli vincerebbe lo scudetto senza scendere in campo in caso di mancata vittoria di una delle due partite della Juventus e mancata vittoria della Lazio contro il Sassuolo. La prima data ufficiale per lo scudetto del Napoli è giovedì 4 maggio.