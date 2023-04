Scossone Mercedes: la prima mossa dopo i risultati deludenti

SportFair

L’inizio di stagione del campionato di Formula 1 è stato dai due volti per la Mercedes, la vettura non è ancora competitiva per lottare con i primi. E’ arrivato uno scossone in grado di portare una prima scossa: James Allison ha assunto il ruolo di direttore tecnico al posto di Mike Elliott, che a sua volta ha assunto il ruolo di responsabile tecnico di Allison.

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, aveva confermato la delusione per la competitività della monoposto. “Finora è stato difficile con il modo in cui abbiamo sviluppato la macchina speravamo di risolvere i problemi dello scorso anno. Invece non siamo usciti dai blocchi dove ci aspettavamo di essere. Detto questo non ci spetta nulla di diritto, questa è la competizione più dura del mondo e non sarebbe una sfida così fantastica se fosse facile”.

“In termini di sviluppo della vettura è incoraggiante vedere che in tre gare comprendiamo molto meglio la macchina, abbiamo definito una chiara direzione in cui dobbiamo andare e credo che siamo sulla strada giusta, dobbiamo consolidare la nostra comprensione e speriamo di poter fare un altro passo avanti nelle prossime gare. E’ importante credere nella nostra traiettoria, credere nelle capacità della squadra. Ci saranno battute d’arresto, ma ci saranno anche aggiornamenti e tanto lavoro che ci aiuterà ad avvicinarci ai primi”, ha proseguito Wolff.