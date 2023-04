Scintille Verstappen-Russell: “la prossima volta aspettati lo stesso…” | VIDEO

SportFair

Si sono registrate tante emozioni e sorprese nella sprint race a Baku, nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. Il ferrarista Leclerc non è stato in grado di confermare la pole position, la gara si è conclusa con il trionfo di Perez. Poi il monegasco e l’altro pilota della Red Bull Verstappen.

L’olandese e Russell non si sono risparmiati, in particolar modo è andato in scena un duello all’ultimo colpo con tanto di contatto nelle prime curve. La vettura dell’olandese è rimasta danneggiata e il finale di gara è stato in salita.

Le telecamere hanno ripreso un confronto tra Verstappen e Russell, il britannico ha spiegato il suo punto di vista. “Mi dispiace, ma non avevo grip”. Verstappen ha risposto per le rime: “amico, nessuno aveva aderenza, ma tutti dobbiamo lasciare spazio”. Russell non ha risposto, poi la furia dell’olandese: “la prossima volta aspettati lo stesso”.