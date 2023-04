Scintille Mourinho-Cassano: perché lo Special One ha citato Livaja

SportFair

Non è mai banale José Mourinho, l’allenatore della Roma ha lanciato bordate contro Antonio Cassano al termine della partita contro il Torino, conclusa sul risultato di 0-1 con gol di Dybala su calcio di rigore.

“Ognuno è libero di avere le sue preferenze e di fare critiche. Ma quando si parla di altri, come Antonio, sono diverse: lui si diverte, gli altri lavorano in modo serio. Cassano ha giocato nella Roma, nell’Inter e nel Real: a Madrid è ricordato per la sua giacca, con la Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare, nell’Inter non ha vinto nemmeno la coppa di Lombardia. Io sapete cosa ho vinto con Inter, Real Madrid e Roma. Lui avrà un problema con me, io non con lui. Gli dico solo una cosa: attento Antonio, hai 40 anni e io 60, a volte arrivano i Marko Livaja e dopo è dura…”, le parole di Mourinho.

Perché il riferimento a Marko Livaja? Si tratta di un attaccante dell’Hajduk Spalato e della nazionale croata. E’ stato protagonista anche nel campionato italiano con le maglie di Cesena, Empoli, Atalanta e Inter. Il riferimento di Mourinho nei confronti di Cassano è proprio in relazione al periodo in nerazzurro. Con le sue parole Mourinho si riferisce probabilmente a qualcosa accaduto in allenamento tra il croato e Cassano ai tempi di Appiano Gentile.