Formula 1, scintille Ferrari-Red Bull: il duro attacco di Vasseur!

SportFair

L’inizio di campionato in Formula 1 non è stato di certo positivo per la Ferrari, le prestazioni di Leclerc e Sainz non sono state all’altezza. La Red Bull si è confermata ancora una volta la macchina da battere, Max Verstappen è ancora in netto favorito alla vittoria finale.

La Ferrari si prepara a portare alcune novità in vista delle prossime gare, con l’intenzione di migliore il rendimento e avvicinarsi alle prime posizioni. Un argomento sempre molto caldo è quello della penalità comminata alla Red Bull per il mancato rispetto del Budget Cap.

“Resto ancora convinto che la penalità sia stata molto leggera. Se consideriamo che secondo le stime miglioreremo le prestazioni della macchina poco meno di un secondo nel corso della stagioni, a livello di aerodinamica, e ottieni una penalità di un decimo, equivale a perdere solo 0,1 secondi. Per me la penalità è marginale. Non sto cercando affatto una scusa, ma se mi chiedete se la sanzione è troppo leggera, io rispondo di sì”, le dichiarazioni di Frederic Vasseur in un’intervista concessa alla BBC.