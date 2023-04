Juventus di… Sassuolo in Serie A, Fagioli scoppia a piangere in panchina

SportFair

Tonfo della Juventus nella partita della 30ª giornata del campionato di Serie A, impresa del Sassuolo che è riuscito ad imporsi con il punteggio di 1-0. La gara è salita alla ribalta anche per la reazione di Fagioli, il centrocampista è scoppiato a piangere dopo il gol che ha causato il vantaggio dei neroverdi.

Grande prestazione del Sassuolo, sempre più una bella sorpresa del calcio italiano. L’allenatore Dionisi si è confermato uno dei più promettenti, si candida al definitivo salto di qualità ed è nel mirino proprio dei bianconeri. I padroni di casa si schierano con Lauriente, Pinamonti e Bajrami, la Juventus risponde con Milik e Vlahovic, sulla destra c’è Barbieri. La partita dei bianconeri è stata condizionata anche dal match di ritorno di Europa League contro lo Sporting, la competizione principale della stagione di Allegri.

Il primo tempo è noioso, non succede praticamente niente e si va all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa la partita svolta, la prima occasione è per Defrel. Gli ospiti si giocano le carte Di Maria e Cuadrado, al 64′ la gara si sblocca: Fagioli sbaglia e Defrel infila Perin. Proprio il portiere era stato determinante in precedenza con un intervento miracoloso su Defrel. Entrano Chiesa e Pogba, ma la Juventus non ha la forza di reagire. Finisce 1-0, il Sassuolo a 40 punti, bianconeri fermi a 44.