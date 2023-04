San Siro regala spettacolo: coreografia da urlo prima di Milan-Napoli | FOTO e VIDEO

SportFair

Milan e Napoli sono all’intervallo della gara d’andata dei quarti di finale di Champions League, i rossoneri sono in vantaggio con un gol siglato da Bennacer. Si affrontano due squadre protagoniste di un percorso diverso in Serie A, la compagine di Luciano Spalletti è vicinissima alla vittoria dello scudetto mentre quella di Stefano Pioli dovrà garantirsi almeno il quarto posto in classifica.

L’occasione di volare in finale è ghiotta con la possibilità di incontrare (forse) l’Inter. I nerazzurri sono i netti favoriti alla qualificazione dopo il successo 0-2 sul campo del Benfica. Pubblico delle grandi occasioni a San Siro per la partita Milan-Napoli, la coreografia del pubblico rossonero è da stropicciarsi gli occhi. Poi è Bennacer a portare in vantaggio il Milan.