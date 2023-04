Rublev è il Re di Monte-Carlo: trionfo in finale contro Rune

SportFair

Spettacolo assicurato al torneo di Monte-Carlo, la finale è stata bellissima e si è conclusa al terzo set. Si sono affrontati Rune e Rublev, protagonisti di un rendimemento di altissimo livello nell’arco dell’intero incontro. Il danese era reduce dalla vittoria contro l’italiano Sinner, il russo dall’ottimo successo contro Fritz.

L’inzio di partita è equilibrato e si registrano due break, uno per parte. Quello decisivo lo mette a segno Rune e chiude il primo set 7-5. La reazione di Rublev è da grande giocatore, il russo vince 2-6 e torna in partita.

Nel terzo set partenza fortissima di Rune che si porta sul 3-0, poi la rimonta di Rublev è da campione. Il danese paga troppo nervosismo e un doppio fallo nel momento decisivo della partita. Rublev chiude 5-7 e vince meritatamente il torneo di Monte-Carlo. Si tratta del primo titolo 1000.

“Non so cosa dire, sono contento. Finalmente ho vinto un torneo 1000, pensavo di non avere più possibilità di vincere. Speravo di avere una possibilità, sono riuscito a fare la differenza dal punto di vista mentale. Adesso voglio solo riposarmi un po’ e non pensare al futuro”, le prime parole di Rublev dopo il trionfo.