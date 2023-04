La Roma femminile in delirio: vince il suo primo scudetto della storia! VIDEO

SportFair

E’ una giornata storica per il calcio femminile in Italia. La Roma ha vinto il primo scudetto della sua storia grazie al successo di oggi per 2-1 sulla Fiorentina. Il ‘Tre Fontane’ è al limite della capienza, la partita delle giallorosse di coach Alessandro Spugna è stata di altissimo livello e si è conclusa con il trionfo matematico. La Roma può contare, infatti, sul +14 sulla Juventus nella poule scudetto.

I gol della partita di oggi sono stati di Greggi e Bartoli per la squadra di casa e di Mijatovic per le viola.

I complimenti di Gravina

“Congratulazioni alla Roma per il meritato successo: la società giallorossa si è resa protagonista di una stagione travolgente”. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, si complimenta così con la Roma fresca vincitrice del campionato di calcio femminile.

“La conquista del primo scudetto è il coronamento di una programmazione che, partendo dal settore giovanile, sta coinvolgendo tutto il pubblico romanista, come ha dimostrato la grande partecipazione nella gara di Champions League contro il Barcellona allo stadio Olimpico”, conclude Gravina.

Ce l’abbiamo fatta insieme a voi 🏟️ Siamo Campionesse d’Italia 💛🇮🇹❤️ Grazie per il vostro costante sostegno 🐺 🟨 FORZA ROMA! 🟥#ASRomaFemminile #ASRoma pic.twitter.com/ywBCf9rvm0 — AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) April 29, 2023