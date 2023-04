Ex pilota di Formula 1 aggredito e derubato: il racconto

SportFair

Ladri e rapinatori accaniti contro i campioni sportivi. Se qualche giorno fa Grigor Dimitrov è stato vittima di un furto, con dei malviventi che si sono impossessati, a Barcellona, di un suo orologio dal valore di 70 mila euro, ora è il turno di un ex pilota di Formula 1.

Robert Doornbos è stato vittima di una brutta aggressione con furto. Secondo quanto riportato dal Sun l’ex Red Bull e Minardi è stato aggredito da alcuni malviventi che hanno usato violenza per impossessarsi del suo orologio.

Il 41enne olandese è stato intercettato da due ladri davanti alla porta della sua abitazione ad Amsterdam. Gli hanno dato diversi colpi alla testa e hanno rubato un costoso orologio di marca Rolex .

Dopo diversi colpi alla testa, i ladri hanno preso il Rolex e anche il suo telefono: “è stato intenso. Non indosso più orologi costosi, solo un Apple Watch, così almeno posso contare i miei passi“, ha detto l’ex pilota.

Secondo le autorità, la rapina sarebbe stata pianificata. I rapinatori avrebbero utilizzato un dispositivo di localizzazione per apprendere i movimenti della sua auto, e quando è arrivato a casa, poco dopo la mezzanotte del 18 marzo, due uomini lo hanno aggredito.

“La vittima è scesa dall’auto intorno alle 00:15 dopo aver parcheggiato quando, quasi immediatamente, un maschio sconosciuto gli si è avvicinato a passo accelerato“, ha spiegato la polizia in un comunicato. “Aveva una mazza in mano. La vittima è stata colpita alla testa con la mazza. Mentre si difendeva e chiedeva aiuto, le sono stati rubati un prezioso orologio e il telefono », spiega. “Il duo [poi] è scappato dal Soetendaal, girando a destra in direzione di Vijverhoef.“

La polizia sta indagando sulla rapina con violenza e sospetta che i due responsabili abbiano tra i 25 ei 30 anni .