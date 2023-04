Il pessimo rigore di Milik e tanti episodi da Var: Bologna-Juve 1-1 | VIDEO

SportFair

Si è conclusa la 32ª giornata del campionato di Serie A, al Dall’Ara sono scese in campo Bologna e Juventus e la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1. La squadra di Massimiliano Allegri continua a rimandare la vittoria e la posizione di classifica è sempre più pericolosa. La partita è stata condizionata da tanti episodi da Var e inizialmente l’arbitro non ha potuto usufruire del monitor.

La compagine di Thiago Motta si è confermata una bella sorpresa, gioca con intensità e l’allenatore è già finito nel mirino di tante squadre in Italia e all’estero. Il risultato di 1-1 lascia tutto aperto per l’obiettivo delle due squadre, la Juventus si porta a 60 punti, a -1 dalla Lazio. Il vantaggio dal quinto posto è di appena tre punti.

La cronaca

Il Bologna in campo con Ferguson, Barrow e Orsolini, la Juventus risponde con Chiesa, Milik e Kostic. Il Var segnala un fallo di Danilo su Orsolini, è calcio di rigore: dal dischetto si presenta proprio l’attaccante ed è vantaggio. Al 30′ grande occasione per gli ospiti. Il Var chiama un altro rigore, il tiro di Milik è pessimo. In precedenza un doppio miracolo di Skorupski.

Nella ripresa Allegri si gioca le carte Soule e Iling, proprio l’esterno avvia l’azione per il pareggio di Milik. Nel finale due grandi occasioni per Aebischer e Soule, ma il risultato non cambia. Finisce 1-1.

