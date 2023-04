Ricorso Juventus, le prime indiscrezioni bomba sulla sentenza

SportFair

E’ sempre più alta l’attesa sulla sentenza dopo l’udienza presso il Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso presentato dalla Juventus contro i 15 punti di penalizzazione per il caso delle plusvalenze fittizie. Le accuse nei confronti del club bianconero sono quelle di aver concluso con società in Italia e all’estero operazioni di mercato sovrastimando il valore dei calciatori, con l’obiettivo di sistemare il bilancio.

L’udienza è iniziata alle 14.30 e si è conclusa poco prima delle 17.30. La sentenza è stata posticipata nella giornata di giovedì. In sostanza la Juventus ha chiesto l’annullamento senza rinvio, mentre il Procuratore generale ha suggerito il rinvio alla Corte d’Appello per l’esistenza di una carenza di motivazioni riguardo la penalizzazione in punti sulle plusvalenze fittizie in un nuovo processo. La sanzione dei 15 punti è stata considerata eccessiva.

Le prime indiscrezioni sulla sentenza

A questo punto appare molto improbabile che il Collegio di Garanzia del Coni respinga totalmente il ricorso dei bianconeri e quindi la conferma dei 15 punti di penalizzazione. Le alternative sono l’accoglimento e la restituzione dei 15 punti di penalizzazione oppure il rinvio alla Corte con la momentanea restituzione dei punti in attesa del nuovo giudizio. Secondo altri fonti la sentenza potrebbe essere di riduzione da 15 a 6 punti di penalizzazione.

La classifica in Serie A con i 15 punti restituiti alla Juventus

1- NAPOLI 75

2- LAZIO 61

3- JUVENTUS 59

4- ROMA 56

5- MILAN 53

6- INTER 51

7- ATALANTA 49

8- BOLOGNA 44

9- FIORENTINA 42

10- SASSUOLO 40

11- TORINO 39

12- UDINESE 39

13- MONZA 38

14- EMPOLI 32

15- SALERNITANA 30

16- LECCE 28

17- SPEZIA 26

18- VERONA 23

19- CREMONESE 19

20- SAMPDORIA 16

La classifica in Serie A con la decisione di rinvio alla Corte, la Juventus riceve i 15 punti ma solo momentaneamente

1- NAPOLI 75

2- LAZIO 61

3- JUVENTUS 59

4- ROMA 56

5- MILAN 53

6- INTER 51

7- ATALANTA 49

8- BOLOGNA 44

9- FIORENTINA 42

10- SASSUOLO 40

11- TORINO 39

12- UDINESE 39

13- MONZA 38

14- EMPOLI 32

15- SALERNITANA 30

16- LECCE 28

17- SPEZIA 26

18- VERONA 23

19- CREMONESE 19

20- SAMPDORIA 16

La classifica in Serie A con la riduzione da 15 a 6 punti di penalizzazione

1- NAPOLI 75

2- LAZIO 61

3- ROMA 56

4- MILAN 53

5- JUVENTUS 53

6- INTER 51

7- ATALANTA 49

8- BOLOGNA 44

9- FIORENTINA 42

10- SASSUOLO 40

11- TORINO 39

12- UDINESE 39

13- MONZA 38

14- EMPOLI 32

15- SALERNITANA 30

16- LECCE 28

17- SPEZIA 26

18- VERONA 23

19- CREMONESE 19

20- SAMPDORIA 16