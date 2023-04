Jon Rahm si aggiudica l’Augusta Masters: prima green jacket per lo spagnolo

SportFair

Jon Rahm ha vinto l’87ª edizione del Masters Tournament ed è tornato numero 1 al mondo. Sul percorso dell’Augusta National (par 72), ad Augusta in Georgia (USA), lo spagnolo ha firmato con 276 (65 69 73 69, -12) colpi il suo secondo Major superando nella giornata finale Brooks Koepka, che per tre round aveva condotto i giochi, e Phil Mickelson, entrambi ora sulla Superlega araba, secondi con 280 (-8). Al quarto posto con 281 (-7) Jordan Spieth, Patrick Reed e Russell Henley e solo al decimo con 284 (-4) Scottie Scheffler, campione uscente costretto a scendere dal trono mondiale.

Rahm, 28enne basco di Barrika, ha trionfato nel giorno in cui Severiano Ballesteros avrebbe compiuto 66 anni, divenendo il quarto iberico a imporsi nel Masters Tournament, preceduto dal grande campione scomparso (due vittorie 1980, 1983), da Josè Maria Olazabal (due titoli 1994, 1999) e da Sergio Garcia (2017). E’ il 18° giocatore a fare l’accoppiata Masters-US Open, tra i quali c’è anche lo stesso Ballesteros. Ha portato a undici i successi sul PGA Tour, comprensivi dei due Major e, al netto di questi, ne vanta anche otto sul DP World Tour. Ha siglato il quarto titolo nel 2023, ma da ottobre scorso ne ha collezionati sei, compresi due sul tour continentale. Oltre alla leadership mondiale, ora è anche il primo nella graduatoria della FedEx Cup.

Il vincitore aveva quattro colpi di ritardo da Koepka dopo la sospensione per maltempo del terzo giro in cui entrambi avevano giocato solo sei buche. Ne ha annullati due sulle 12 buche rimanenti, ha agganciato lo statunitense alla quarta del turno conclusivo (un suo birdie contro un bogey del rivale), poi ha operato il sorpasso alla sesta per il secondo errore di Koepka che sostanzialmente ha alzato bandiera bianca quando i bogey sono diventati quattro alla 12ª. Ha chiuso con un 75 (+3, tre birdie, sei bogey). Rahm non ha avuto tentennamenti e non è stato mai a rischio (69, -3 colpi con quattro birdie e un bogey). Per lui un assegno di 3.240.000 dollari su un montepremi di 18 milioni di dollari.

Le dichiarazioni – “Sto vivendo un momento unico – ha detto al termine il Masters Champions – e so che Ballesteros mi ha spinto da lassù. Sono rimasto sempre fiducioso, anche quando sono stato costretto a inseguire, perché il mio gioco era ottimale in ogni parte del campo. E soprattutto ho mantenuto molto alta la concentrazione, specie nella parte finale quando il vantaggio era rassicurante”.

Rahm, detto Rahmbo, ha trovato ad attenderlo all’uscita dalla buca 18 la moglie Kelley Cahill, ex lanciatrice di giavellotto con la quale è sposato dal 2019, e i figli Kepa e Eneko, che ha abbracciato commosso. Con loro Josè Maria Olazabal che gli ha detto: “Sei stato enorme e questo è solo il primo di tanti Masters. Continua a divertirti”.

Prodezze di Mickelson – Protagonista del giro finale anche Phil Mickelson, 52enne di San Diego (California), 45 titoli sul PGA Tour con sei Major. Con un 65 (-7), miglior score di giornata con un otto birdie (cinque nelle ultime sette buche) e un bogey, ha rimontato dalla 22ª piazza tra l’entusiasmo degli spettatori.

In classifica al settimo posto con 282 (-6) Cameron Young e Viktor Hovland, al nono con 283 (-5) Sahith Theegala e, insieme a Scheffler, Matt Fitzpatrick, Xander Schauffele e Collin Morikawa. Note di merito per il dilettante Sam Bennett, vincitore dell’US Amateur 2022, 16° con 286 (-2) dopo essere stato anche al terzo posto.