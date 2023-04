Jon Rahm, privilegi e premi: quanto ha guadagnato lo spagnolo col successo all’Augusta Masters

SportFair

E’ Jon Rahm il vincitore dell’Augusta Master 2023. Il golfista spagnolo è ufficialmente entrato nell’Olimpo del golf, indossando la sua prima green jacket che gli regalerà una serie infinta di vantaggi.

Domenica scorsa, Jon ha indossato per la prima volta nella sua vita la leggendaria giacca verde, uno dei premi più mistici di tutto lo sport. Solo i vincitori del Master possono indossarlo, e lo avranno per il resto della loro vita. Nel corso del prossimo anno lo spagnolo potrà portarsela dove vorrà, anche se dovrà consegnarla all’Augusta National prima dell’inizio del prossimo Masters e, da allora, la giacca rimarrà al club.

Rahm avrà un rapporto a vita con l’Augusta National, potrà cioè gareggiare in tutte le edizioni del Masters che desidera, oltre a diventare automaticamente un membro onorario. Non importa la classifica o quanti anni avrà, le porte del primo major dell’anno saranno sempre aperte per lui. Vincere il Masters assicura anche che Rahm parteciperà al PGA Tour e alle altre tre major per i prossimi cinque anni.

Rahm, domenica, ha inoltre ricevuto una medaglia d’oro e una replica del trofeo, mentre nell’originale, che nessuno prende, sarà inciso il suo nome. Da adesso in poi iol campione spagnolo avrà accesso a vita alla cena dei campioni, dove tutte le ‘green jacket’ si riuniscono due giorni prima dell’inizio del torneo ed il prossimo anno sarà suo compito scegliere il menu.

Quanto ha guadagnato Rahm col successo all’Augusta Masters

Ma non finisce qui! Ovviamente Rahm, col successo all’Augusta Masters, porta a casa un ricco bottino. Il golfista spagnolo ha intascato per la sua vittoria circa 2,95 milioni di euro, il premio più alto della storia del major.

Un inizio di stagione ricchissimo per Rahm, che finora si è portato a casa quasi 12 milioni di euro con la sua partecipazione a 10 tornei PGA Tour.