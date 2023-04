Quando si giocano le semifinali di Champions League? Le date di Milan-Inter e Real-City

SportFair

Il cerchio si è chiuso! Gli appassionati di calcio conoscono finalmente le semifinaliste di Champions League. Con i match di ritorno dei quarti di finale di ieri sera adesso sono ufficiali gli accoppiamenti per le prossime sfide, i cui risultati decreteranno le finliste della competizione europea.

L’Inter, col pareggio di ieri sera per 3-3, grazie al successo nel match di andata, ha staccato il pass per le semifinali e sfiderà il Milan in un derby tutto italiano, che assicurerà dunque un’italiana nella finalissima di giugno.

Anche il City, col pareggio di ieri in casa del Bayern, ha accesso alla fase successiva della Champions e sfiderà il Real Madrid. Ma quando si giocano le semifinali di Champions?

Il calendario delle semifinali di Champions League

Andata

9 maggio 2023

21.00 Real Madrid-Manchester City

10 maggio 2023

21.00 Milan-Inter

Ritorno

16 maggio

21.00 Inter-Milan

17 maggio

Manchester City-Real Madrid

La finalissima si giocherà all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul il 10 giugno.